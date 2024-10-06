Karabük ve Kocaeli'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Karabük ve Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından gerçekleştirilen yürüyüş, Yenişehir Camisi önünden başlayarak Kemal Güneş Caddesi'nde sona erdi.

Türk ve Filistin bayraklarının yanında ellerinde dövizler taşıyan vatandaşlar, sloganlarla İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan Filistin'e Destek Platformu Karabük Temsilcisi Zeki Öz, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in bugüne kadar, kadın, bebek, çocuk, yaşlı ve hastanelerde tedavi gören 42 bin kişiyi öldürdüğünü belirten Öz, "Batılı başkentlerde alkışlanan katil Netanyahu yönetimindeki siyonist İsrail, 7 Ekim'den bu yana 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın olmak üzere 42 bin Filistinli masum insanı katletti. 97 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Bunlar insan. Bunlar bizim evlatlarımız, annelerimiz, bacılarımız. Bunlar insanın vicdanını kanatan gerçekler." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Ali Erhun'un yaptığı dua sonrasında program sona erdi. Yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.