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        Karabük'te seyir halindeki cip yandı

        Karabük'te seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 08.10.2024 - 09:24
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        Karabük'te seyir halindeki cip yandı
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        Karabük'te seyir halindeki cipte çıkan yangın söndürüldü.

        Karabük-Ovacık kara yolu Yukarıkızılcaören köyü yakınlarında K.D. idaresindeki 78 SD 488 plakalı cipte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü aracı park ederek itfaiyeden yardım istedi.

        Ekiplerce söndürülen yangında cip kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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