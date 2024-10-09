Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu

        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:46 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gazetecilerle bir araya gelen Ustaoğlu, 104 yıllık kuruluşun bağımlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.

        Ustaoğlu, Yeşilay'ın bu süreçte 81 ilde şubeleri açılan kuruluş haline geldiğini anlatarak, "Ayrıca her ilde YEDAM var. Bu danışmanlık merkezleri ücretsiz ayakta tedavi ediyor. 'Sigara, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığından kurtulmak istiyorum' diyen, çare arayanların müracaat ettikleri ilk adres." ifadesini kullandı.

        Yeşilay'ın bireylerin bağımlılığa yakalanmadan önce çalışmalar yaptığını vurgulayan Ustaoğlu, "Bu çalışmalar okullarda yapılmaktadır. Çok büyük gayret sarf ediliyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        ABD'yi vuran büyük kasırgalar
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Marmara'da deprem olasılığı yüzde kaç? Naci Görür açıkladı
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        Çocuğun gözü önünde... Boşanma davası çıkışı vahşet!
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        İşte en değerli 10 Türk yıldız!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        Beyrut'tan tahliye operasyonu başladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı

        Benzer Haberler

        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
        Karabük Valisi Yavuz "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
        Karabük Valisi Yavuz "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu:
        Cama üfleyerek şekil veriyor
        Cama üfleyerek şekil veriyor
        Karabük'te otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu kurtarıldı
        Karabük'te kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi
        Karabük'te kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenlendi
        Karabük'te "İl Afet Risk Azaltma Planı" toplantısı düzenlendi
        Karabük'te "İl Afet Risk Azaltma Planı" toplantısı düzenlendi