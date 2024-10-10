Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastaneye kaldırıldı
Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastanede tedavi altına alındı.
Üniversite Mahallesi'nde demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalışan R.S'nin kafasına demir çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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