Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastaneye kaldırıldı

        Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te kafasına demir çarpan işçi hastanede tedavi altına alındı.

        Üniversite Mahallesi'nde demir ve çelik madeninin eritildiği fırında (haddehane) çalışan R.S'nin kafasına demir çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Uçum'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        İsrail'e uluslararası tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tiran'daki cami açılışında açıklamalar
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Keçi sütlü dondurmada keçi sütü bulunamadı
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Arda Güler'den Ancelotti açıklaması!
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Kayıp üniversiteli Rojin'in başörtüsü bulundu
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Hücumda devlerle yarışıyor!
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        Pelin Karaca son yolculuğuna uğurlandı
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        10 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Vahşetin ardından Edirnekapı surlarında demir bariyerli önlem
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Domuz çıkması ile gündeme gelmişti... Nedir bu LOD?
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        Türkiye’nin yabancı işçi istatistikleri
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        Karabük'te kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu
        Karabük'te kaybolan alzaymır hastası ölü bulundu
        KBÜ öğrencileri TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül aldı
        KBÜ öğrencileri TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödül aldı
        Karabük'te diş ünitleri çocuklar için özel tasarlandı
        Karabük'te diş ünitleri çocuklar için özel tasarlandı
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan kongre sürecine ilişkin açıklama
        AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan kongre sürecine ilişkin açıklama
        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu
        Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ustaoğlu, gazetecilerle buluştu
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor