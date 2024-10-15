Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Karabük-Safranbolu kara yolu Sanayi Kavşağı'nda E.K. idaresindeki 06 CDJ 590 plakalı otomobil, Z.D. yönetimindeki 16 NDK 12 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerden E.K. ile yanındaki E.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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