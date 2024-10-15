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        Karabük Valisi Yavuz'dan üçüz bebek sevinci yaşayan anneye ziyaret

        Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, üçüz bebek sevinci yaşayan Ayşe Karadeniz'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 19:21 Güncelleme: 15.10.2024 - 19:44
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        Karabük Valisi Yavuz'dan üçüz bebek sevinci yaşayan anneye ziyaret
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        Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, üçüz bebek sevinci yaşayan Ayşe Karadeniz'i ziyaret etti.

        Vali Mustafa Yavuz ve eşi Süreyya Yavuz, 19 Temmuz'da üçüz bebek dünyaya getiren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personeli Ayşe Karadeniz'i evinde ziyaret ederek tebrik etti.

        Ziyaret sırasında bebeklerle yakından ilgilenen çift, Karadeniz ailesinin sevincine ortak oldu.

        Yeni doğan bebeklerin sağlığı için iyi dileklerde bulunan Vali Yavuz ve eşi, aileye mutluluk ve sağlık temennilerini iletti.

        Vali Yavuz, Ayşe Karadeniz'in görevinde özverili çalışarak, topluma hizmet ettiğini ve aynı zamanda üçüz bebeklerine sevgiyle annelik yaparak büyük bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

        Süreyya Yavuz da Ayşe Karadeniz'e annelik yolculuğunda başarı ve mutluluk dileklerinde bulundu.

        Ayşe Karadeniz, AA muhabirine, 2018'de evlendiğini ve 19 Temmuz'da üçüz bebek sahibi olduğunu söyledi.

        Bebeklerine Abdullah, Alperen ve Esma ismini verdiklerini belirten Karadeniz, "İlk çocuklarımızı kucağımıza aldık. Çok mutluyuz." dedi.

        Ziyarette 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emre Erakçaoğlu da yer aldı.

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