Karabük'te kaçak sigara operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
Karabük'te düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Karabük'te düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Safranbolu'da yapılan operasyonda 1 kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 15 bin 780 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karabük merkezde düzenlenen operasyonda da 1 kişinin iş yerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 58 bin 760 içi tütün ile doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Ekiplerce Karabük merkezde yapılan operasyonda ise 1 kişinin iş yerinde yapılan aramada 7 bin 790 içi tütün ile doldurulmuş makaron bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.