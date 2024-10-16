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        Karabük'te 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 karaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 19:22 Güncelleme: 16.10.2024 - 19:22
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        Karabük'te 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 karaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendis Ramazan Gürbüz ve veteriner hekim Ahmet Öztürk, Karacapınar köyü yakınlarında arazi çalışması sırasında 2 karaca ile karşılaştı.

        Karacaları görüntülemek isteyen Gürbüz, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

        Görüntüde, 2 karacanın arazide koşması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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