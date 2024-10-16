Karabük'te 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 karaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde 2 karaca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendis Ramazan Gürbüz ve veteriner hekim Ahmet Öztürk, Karacapınar köyü yakınlarında arazi çalışması sırasında 2 karaca ile karşılaştı.
Karacaları görüntülemek isteyen Gürbüz, o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntüde, 2 karacanın arazide koşması yer alıyor.
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