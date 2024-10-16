Karabük'te 2 karaca cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli mühendis Ramazan Gürbüz ve veteriner hekim Ahmet Öztürk, Karacapınar köyü yakınlarında arazi çalışması sırasında 2 karaca ile karşılaştı.

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