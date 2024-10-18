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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi

        Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 23:32 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:24
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        Karabük'te tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Yortan beldesinde yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 16 sikke, 6 kolye başlığı ve kolye haç, 9 minyatür obje, 4 yüzük, çan, kaşık, melek siluetli minyatür heykel ve minyatür kupa olmak üzere 39 obje ele geçirildi, aramada bir de ruhsatsız av tüfeği bulundu.

        Şüpheliler T.A, N.T ve C.O. hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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