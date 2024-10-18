Karabük'te tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tarihi eser kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Yortan beldesinde yapılan operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 16 sikke, 6 kolye başlığı ve kolye haç, 9 minyatür obje, 4 yüzük, çan, kaşık, melek siluetli minyatür heykel ve minyatür kupa olmak üzere 39 obje ele geçirildi, aramada bir de ruhsatsız av tüfeği bulundu.
Şüpheliler T.A, N.T ve C.O. hakkında işlem yapıldı.
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