Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Karabük'te yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.
Kapullu Mahallesi 913 Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
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