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        Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:26 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:13
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        Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te yangın çıkan müstakil evde hasar oluştu.

        Kapullu Mahallesi 913 Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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