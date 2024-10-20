Karabük'te "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" düzenlendi

Etkinliğe, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tarık Karkınçam, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sedat Adakan, Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı, Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay ve gönüllü gençler katıldı.

Katılımcılar, alandaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde farkındalık oluşturulması amacıyla Konarı köyü Değirmen mevkisinde düzenlenen etkinlikte, orman temizliği yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.