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        Karabük'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 19:28 Güncelleme: 21.10.2024 - 19:28
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        Karabük'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi Gaziler Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

        Yangın dron kamera ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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