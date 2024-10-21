Karabük'te 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Gaziler Caddesi'nde 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.
Yangın dron kamera ile havadan görüntülendi.
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