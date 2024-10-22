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        Karabük'te 2 katlı ev yandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 08:42 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:07
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        Karabük'te 2 katlı ev yandı
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

        Günlüce köyünde Adem Akıncı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

        Ev tamamen yanarken, dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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