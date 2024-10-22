Karabük'te 2 katlı ev yandı
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Günlüce köyünde Adem Akıncı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Ev tamamen yanarken, dumandan etkilenen ev sahibi ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.