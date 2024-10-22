Karabük'te 2 katlı ev yandı

İhbar üzerine yangın yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Günlüce köyünde Adem Akıncı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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