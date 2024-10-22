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        15 Temmuz şehidinin ablaları "FETÖ elebaşı hesap vermeden öldüğü" için üzgün

        ORHAN KUZU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan iki ablası, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hesap vermeden ölmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 22.10.2024 - 11:09
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        15 Temmuz şehidinin ablaları "FETÖ elebaşı hesap vermeden öldüğü" için üzgün
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        ORHAN KUZU - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan'ın Karabük'te yaşayan iki ablası, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in hesap vermeden ölmesinin üzüntüsünü yaşıyor.

        Fatma Arslan Ataman, AA muhabirine, kardeşi Metin Arslan'ın 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine ayakkabısını bile giymeden sokağa çıktığını söyledi.

        Kardeşinin darbecilere karşı durmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gittiğini, o gece anne ve babasını aradığını anlatan Ataman, daha sonra kardeşinin şehit olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

        Ataman, zor şeyler yaşadıklarını belirterek, "Metin'in vefatını anneme söylediğimiz anda hastaneye kaldırdık, bir daha annem hastaneden çıkamadı. Bir sene sonra annemizi kaybettik." ifadesini kullandı.

        Kardeşinin resmini çerçeveletip hastanede yatan annesinin yanına koyduklarını aktaran Ataman, şöyle devam etti:

        "Çocuklarım annemin yanındayken çerçeve yere düşmüş, camı parçalanmış. Camı parçalanınca annem 'Metin gitti.' diye ağlamaya başlamış. Telefonla 'Anne sen onu geceliğinin içine koy, ben gelince sana tekrar Metin'i getireceğim.' dedim. İşten çıkınca resmi tekrar çerçeve yaptırdım. Anneme getirdim. Annem o kadar mutlu oldu ki sanki Metin geldi, onun yanında yatıyor. Yemek yiyoruz. Metin'le yemek yedik. Metin geldi, sohbet ediyoruz. Yani annemin hastanede yattığı sürede Metin'siz geçen bir günü olmadı."

        - "İnşallah cehennemin en dip köşesine kadar gider"

        Ataman, annelerinin vefatından 3 yıl sonra babalarını kaybettiklerini dile getirerek, "15 Temmuz bizim ailemizden 3 kişiyi almıştır." dedi.

        FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğünü öğrendiğinde hissettiklerine değinen Ataman, şunları kaydetti:

        "Keşke keşke ölmeseydi de bizim hapishanelerimizde çürüseydi. Bu kadar insanın vefatına dinden vurarak gelen bir insanın, bu kadar kolay ölmesiyle vicdanen rahatlamadım açıkçası. Yani sen kimi kimle vuruyorsun? İnsanı insana kırdırıyorsun. Söylenecek hiçbir şey yok ama erken vefat etti keşke farklı şekillerde sürünseydi daha iyi olurdu. İş yerime geldiğimde bir baktım 'FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.' dediler. Dedim 'Çok güzel oldu.' İnşallah o şehitler onu öbür dünyada lime lime parçalar. Cehennemin en dip köşesine kadar gider. Çikolatam vardı. Arkadaşlara 'FETÖ'den kurtulduk, FETÖ'cülerden kurtulduk.' diye çikolata dağıttım."

        - "Ülkemiz, vatanımız bundan sonra böyle vatan hainleriyle darbelerle karşılaşmasın inşallah"

        Nurcan Arslan da kardeşinin 15 Temmuz gecesi abdest alıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine sokağa çıktığını söyledi.

        Kardeşinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde tankların üzerinde darbeci keskin nişancının kurşunuyla şehit olduğunu belirten Arslan, "Daha sonra kardeşimden haber alamayınca internetten aramalara başladım. Önce askeri şehitleri verdiler. Daha sonra sivil şehitlerden kardeşimin ismini gördüm ama hiç ihtimal vermiyordum. İsim benzerliği olabileceğini düşündüm. Ertesi gün Valiliğe gittiğimizde gerçekten kardeşimin şehit olduğunu öğrendik. Babam İstanbul'a kardeşimin cenazesini almaya gitti. Kendisini uzun zamandır da görmüyordum, İstanbul'da gurbette çalışıyordu. Yüzünü açtırdığımda gülümseyerek bakıyordu bana." ifadelerini kullandı.

        Arslan, annesi ile kardeşinin arasında güçlü bir bağ olduğunu dile getirerek, "O çok etkilendi. Bir yıl sonra annem onun üzüntüsüne dayanamadı, vefat etti. Üç yıl sonra da babam vefat etti. Biz iki kardeş bu dünyada tek başımıza kaldık. Bazı hainlerin ya da kötü niyetli insanların kötülüklerini devam ettirememesi açısından ölümünün hayırlı olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz, vatanımız bundan sonra böyle vatan hainleriyle darbelerle karşılaşmasın inşallah. Tek temennimiz o. Kimsenin canı yanmasın." diye konuştu.

        Şehitliğin çok üstün bir mertebe olduğuna vurgu yapan Arslan, "Allah evlat acısıyla, kardeş acısıyla kimseyi sınamasın. Kardeşimin şehit olmasıyla tek kişi kaybetmedik. Aileden 3 kişiyi kaybettik. Annemle babam arka arkaya kardeşimin üzüntüsüne dayanamayarak vefat ettiler. Biz 3 vefat yaşadık. Çok üzücü bir olay." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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