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        Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Karabük'te 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:08 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:13
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        Karabük'te İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Karabük'te 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mustafa Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla Valilik'teki büyük salonda düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Erol Özkan, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Toplantıda konuşan Vali Yavuz, toplantının ana gündem maddesinin 2024 yılı 3. döneminde Karabük'te gerçekleştirilen yatırımlar olduğunu söyledi.

        Karabük'te 2024'te çeşitli sektörlerde 182 proje ve işin yürütüldüğünü aktaran Yavuz, "Yürütülen 182 proje ve işin toplam proje bedeli 19 milyar 346 milyon 296 bin liradır. Bu projelere önceki yıllarda 4 milyar 803 milyon 868 bin, 2024 yılı 3. dönem sonu itibarıyla 1 milyar 925 milyon 277 bin lira harcama yapılmıştır. Projelerin 2024 yılı ödenekleri 3 milyar 70 milyon 279 bin liradır." dedi.

        Konuşmanın ardından yatırımcı bölge müdürleri ve daire müdürleri, 2024'te başlanan ve yapımı süren projeler ile 2025 yılında planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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