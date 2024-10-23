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        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:44 Güncelleme: 23.10.2024 - 17:44
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        Karabük'te kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda, kaçak kazı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Operasyonda, jeneratör, 3 ahşap merdiven, kazma, kürek, 2 halat, dalgıç pompa, 3 seyyar kablo, mala, el feneri, kancalı makara, el arabası, yaklaşık 40 litre mazot, 14 plastik ve metal kova ele geçirildi.

        Ormanlık alanda ateş yakan zanlılara toplamda 4 bin 104 lira idari yaptırım uygulandı.

        Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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