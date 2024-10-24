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        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hazırlanan "Yaşlandırılan Nikel Esaslı Süper Alaşımın Deformasyon Kabiliyetinin Araştırılması" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:07 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:20
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        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
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        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) hazırlanan "Yaşlandırılan Nikel Esaslı Süper Alaşımın Deformasyon Kabiliyetinin Araştırılması" projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

        KBÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Gündüz ve KBÜ doktora öğrencisi Tugay Doğan'ın hazırladığı proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Modülü Programı kapsamında desteklenecek.

        Yüksek performanslı nikel esaslı süper alaşımların deformasyon özelliklerini incelemeyi amaçlayan proje, endüstriyel uygulamalarda sıkça kullanılan ve özellikle havacılık, uçak, uzay, enerji ve savunma sektörlerinde büyük öneme sahip nikel esaslı süper alaşımların dayanıklılık ve performansını geliştirmeye yönelik bilimsel çalışmaları destekliyor.

        Yaşlandırma ve termomekanik işlemi sonrası alaşımların mekanik özelliklerinin detaylı şekilde araştırılacağı projede, elde edilecek sonuçların, bu malzemelerin kullanım ömrünü artırma ve deformasyon kapasitelerini iyileştirme potansiyeli bulunuyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gündüz, projenin temel amacının yaşlandırılan nikel esaslı süper alaşımlardan olan İnconel 718'in deformasyon kabiliyetini incelemek olduğunu belirtti.

        Gündüz, proje kapsamında bu malzemeyi yaşlandırma ısıl işlemleri uygulayarak içerisindeki metalürjik yapıyı değiştirmeye ve buna bağlı olarak da mekanik özelliklerin nasıl etkilendiğini, özellikle yüksek sıcaklık dayanımının nasıl etkilendiğini araştırmaya çalışacaklarını kaydetti.

        Ayrıca termomekanik işlem uygulanmış ve uygulanmamış numuneleri karşılaştıracaklarını aktaran Gündüz, "Optimum sıcak dayanımı yükseltme adına optimum parametrelerin ne olduğunu tespit etmeye çalışacağız. Bu proje bir doktora çalışması kapsamında gerçekleştirilecek. Proje sonunda elde ettiğimiz verilerle ulusal ve uluslararası alanlarda yayınlar yaparak hem üniversitemizi hem fakültemizi iyi bir şekilde temsil etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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