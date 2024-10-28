Baba ve oğlu parkede rakip oldu

Karabük İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Erdal Kaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen voleybol turnuvasında fizyoterapist oğlu Furkan Kaya ile parkede kozlarını paylaştı.

Kentte 20 takımın katıldığı kurumlar arası voleybol turnuvasında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekibinde yer alan 56 yaşındaki Kaya ile Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi için mücadele eden 29 yaşındaki fizyoterapist oğlu Furkan Kaya saha da rakip oldu.

Takımlarının kaptanlığını yapan ve 78 numaralı formaları giyen baba oğulun mücadele ettiği karşılaşmadan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 3-2 galip ayrıldı.