Karabük'te kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
Karabük'te bir kadın evinde ölü bulundu.
Karabük'te bir kadın evinde ölü bulundu.
Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Kezban İnebey'den (39) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulduğu İnebey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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