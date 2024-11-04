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        Karabük'te kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

        Karabük'te bir kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 10:44
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        Karabük'te kendisinden haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
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        Karabük'te bir kadın evinde ölü bulundu.

        Namık Kemal Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Kezban İnebey'den (39) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Eve gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulduğu İnebey'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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