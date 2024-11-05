Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kent genelinde görülen sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
İlçenin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının 1 dereceye düşmesinin ardından kar yağdı.
Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Ahmetusta Geçidi'nin yamaçlarındaki çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı.
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