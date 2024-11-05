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        Karabük'te kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 05.11.2024 - 15:30
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        Karabük'te kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kazıda kullanılan kürek, kazma, çekiç, levye, murç, branda ve inşaat filesine el konuldu.

        Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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