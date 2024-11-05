Karabük'te kaçak kazı yapan şüpheli suçüstü yakalandı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Kazıda kullanılan kürek, kazma, çekiç, levye, murç, branda ve inşaat filesine el konuldu.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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