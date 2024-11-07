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        Karabük Belediyesinden kısa kısa

        Karabük Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 16:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 16:32
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        Karabük Belediyesinden kısa kısa
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        Karabük Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nın 1. birleşimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından sıfır atık uygulamaları için 3 milyon lira hibe ve minibüs desteği alınması konusunda karar alındı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanacak hibe desteği de mecliste kabul edildi.

        Bu bütçeyle çok amaçlı kapalı spor alanı, tenis kortları, basketbol sahaları, kaykay parkuru ve açık hava fitness alanları gibi tesislerin inşa edilmesi ve mevcut alanların yenilenmesi planlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, kentin her alanda kalkınmasını hedefleyen bu projeleri, hızla hayata geçirmek için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirterek, "Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, Karabük milletvekillerimiz Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'a, İl Başkanımız Ferhat Salt'a, Karabük'ümüze sağladıkları bu önemli destekler için gönülden teşekkür ediyorum. Bu kıymetli hibelerle şehrimizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        -3 mahalleye sağlık ocağı için yer tahsisi

        Karabük Belediyesi, Üniversite Mahallesi, 100. Yıl Mahallesi ve Ergenekon Mahallesi'ne sağlık ocağı yapılması için yer tahsis etti.

        Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek için titizlikle çalıştıklarını kaydederek, "Mahallelerimizde sağlık ocağı yapımı için yer tahsisini sağlayarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunuyoruz. Hemşehrilerimizin sağlığı her zaman en öncelikli meselemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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