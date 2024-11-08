Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşil Mahalle Mizan Sokak'ta Mevlüt Y'nin oturduğu 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının hasara yol açtığı evin çöple dolu olduğu görüldü.
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