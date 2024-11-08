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        Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:23
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        Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te çöp dolu evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşil Mahalle Mizan Sokak'ta Mevlüt Y'nin oturduğu 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Yangın yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangının hasara yol açtığı evin çöple dolu olduğu görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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