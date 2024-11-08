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        KARDEMİR'in kapatılmaması için verilen mücadelenin 30. yılı

        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kapatılmaması için 8 Kasım 1994'te verilen mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:26 Güncelleme: 08.11.2024 - 18:26
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        KARDEMİR'in kapatılmaması için verilen mücadelenin 30. yılı
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        AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kapatılmaması için 8 Kasım 1994'te verilen mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, dönemin hükümeti tarafından zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen KARDEMİR'in, 30 yıl önce bugün Karabüklülerin topyekun mücadelesiyle adeta küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

        Karabük tarihine, 8 Kasım'ın altın harflerle yazıldığını vurgulayan Şahin, "Birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü simgesi haline gelen 8 Kasım'da Karabük, yalnızca haklarını savunmakla kalmadı, emek ve alın terinin değerini tüm Türkiye'ye hatırlattı." ifadelerin kullandı.

        Şahin, Karabük'ün bugün hala aynı inanç ve azimle fabrikasına sahip çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Gece gündüz demeden çalışıyor, emek veriyor. Şimdi 8 Kasım ruhunu taşıyan bizlere düşen görev fabrikamızı daha da ileriye taşımak, buna bağlı olarak istihdamı artırmak, kaliteli ve milli ürünleri çoğaltarak dünyada parmakla sayılır fabrikalar arasına sokmaktır. Ben 8 Kasım'da fabrikasının kapatılmaması için mücadele veren sendikacılarımıza, siyasilerimize, basınımıza, sivil toplum örgütlerine, iş adamlarımıza, esnafımıza, işçimize ve hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun."

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