KARDEMİR'in kapatılmaması için verilen mücadelenin 30. yılı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kapatılmaması için 8 Kasım 1994'te verilen mücadelenin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, dönemin hükümeti tarafından zarar ettiği gerekçesiyle kapatılmasına karar verilen KARDEMİR'in, 30 yıl önce bugün Karabüklülerin topyekun mücadelesiyle adeta küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

Karabük tarihine, 8 Kasım'ın altın harflerle yazıldığını vurgulayan Şahin, "Birlik ve dayanışma ruhunun en güçlü simgesi haline gelen 8 Kasım'da Karabük, yalnızca haklarını savunmakla kalmadı, emek ve alın terinin değerini tüm Türkiye'ye hatırlattı." ifadelerin kullandı.