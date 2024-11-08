Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeşiller köyü Karasu Mahallesi'nde kimsenin yaşamadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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