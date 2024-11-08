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        Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 21:36 Güncelleme: 08.11.2024 - 21:36
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        Karabük'te evde çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Yeşiller köyü Karasu Mahallesi'nde kimsenin yaşamadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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