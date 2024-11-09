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        Karabük'te evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

        Karabük'te evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:37 Güncelleme: 09.11.2024 - 19:14
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        Karabük'te evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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        Karabük'te evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ömer Gitmez (45), evinde fenalaşması sonucu kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gitmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Adıyaman Kahta nüfusuna kayıtlı 2 çocuk babası Gitmez'in cenazesinin, yarın Safranbolu Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Safranbolu Hıdırlık Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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