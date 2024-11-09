Karabük'te evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Karabük'te evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Karabük'te evinde kalp krizi geçiren polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ömer Gitmez (45), evinde fenalaşması sonucu kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Gitmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Adıyaman Kahta nüfusuna kayıtlı 2 çocuk babası Gitmez'in cenazesinin, yarın Safranbolu Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Safranbolu Hıdırlık Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
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