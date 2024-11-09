Karabük'te evinde kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Ömer Gitmez (45), evinde fenalaşması sonucu kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

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