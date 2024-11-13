Karabük'te deprem tatbikatı yapıldı

Karabük'te Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bölgesel tatbikat gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tatbikat, olası bir afet durumunda etkin müdahale kapasitelerinin test edilmesi ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Bolu merkez üssü olan 7,2 büyüklüğündeki bir depremin ardından, "Olay Seviyesi 3" olarak ulusal düzeyde yardım çağrısı yapılması simüle edildi.

Deprem senaryosunda Ankara, Bolu, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Çankırı ile Karabük'ten Eskipazar ve Yenice ilçelerindeki yapıların ve nüfusun etkilendiği varsayıldı. Eskipazar ilçesindeki 5 bin 937 binadan 587'si az, 295'i orta ve 94'ü ağır hasar aldı. Yenice ilçesinde ise 529 binadan 40'ı az, 17'si orta ve 4'ü ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.