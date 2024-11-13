Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri sürdürüldü.

Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucu il merkezinde düzenlenen operasyonda, durumundan şüphelenilen S.Y, F.K, H.Y. ve E.Y'nin görevlilerce yapılan araç ve üst aramalarında 57,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.