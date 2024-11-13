Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 17:17 Güncelleme: 13.11.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri sürdürüldü.

        Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları sonucu il merkezinde düzenlenen operasyonda, durumundan şüphelenilen S.Y, F.K, H.Y. ve E.Y'nin görevlilerce yapılan araç ve üst aramalarında 57,09 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından adli işlem yapıldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Antalya'da 3 kardeş evde ölü bulundu: 10 gün önce öldükleri ortaya çıktı
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        Sağanak geliyor! Marmara'da 3 gün etkili olacak
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        3 polis açığa alındı! Gözaltında kaçtı! Polis ateşiyle öldü!
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Etki ajanlığı" teklifi geri çekildi
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        "Konut satışında Avrupa 1.'liğini garantiledik"
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        DOGE fırtınası... Manhattan Projesi nedir?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esed'den umutluyum
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Yabancılar en çok hangi şehirlerden konut alıyor?
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Birleşik Krallık'ın köklü gazetesi X'i bıraktı
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        Boks dünyası, Mike Tyson-Jake Paul maçını bekliyor!
        First lady Elonia
        First lady Elonia
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Gerçek dünyanın dışına çıkma hastalığı nedir?
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı olarak tam mutabakat içindeyiz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        "Kulüplerden yabancı hakem isteği var"
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?
        Asgari ücret için muhalefet ne öneriyor?

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        KBÜ Rektörü Kırışık, ÖSYM Başkanı Ersoy'u ziyaret etti
        KBÜ Rektörü Kırışık, ÖSYM Başkanı Ersoy'u ziyaret etti
        Karabük'te deprem tatbikatı yapıldı
        Karabük'te deprem tatbikatı yapıldı
        Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 100 fidanı toprakla buluşturdu
        Karabük Denetimli Serbestlik Müdürlüğü 100 fidanı toprakla buluşturdu
        Hadrianopolis Antik Kenti'nde yaklaşık 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli...
        Hadrianopolis Antik Kenti'nde yaklaşık 1600 yıllık Hazreti Süleyman betimli...
        Hadrianopolis'te Hz. Süleyman'ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hadrianopolis'te Hz. Süleyman'ın resmedildiği kolye ucu bulundu