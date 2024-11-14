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        Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düşmesi güvenlik kamerasında

        Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 14.11.2024 - 12:03
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        Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düşmesi güvenlik kamerasında
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        Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde mahsur kalan güvercinleri kurtarmak için bir iş yerinin ofisinin üzerindeki asma tavana çıkan kişi, tavanın aniden çökmesiyle yere düştü.

        Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle bir kişinin yere düşmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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