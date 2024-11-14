Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düşmesi güvenlik kamerasında

Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde mahsur kalan güvercinleri kurtarmak için bir iş yerinin ofisinin üzerindeki asma tavana çıkan kişi, tavanın aniden çökmesiyle yere düştü.

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