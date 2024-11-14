Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düşmesi güvenlik kamerasında
Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düştüğü anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde mahsur kalan güvercinleri kurtarmak için bir iş yerinin ofisinin üzerindeki asma tavana çıkan kişi, tavanın aniden çökmesiyle yere düştü.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, asma tavanın çökmesiyle bir kişinin yere düşmesi yer alıyor.
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