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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 16:18 Güncelleme: 14.11.2024 - 16:18
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        Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

        Ramazan K. (51) idaresindeki 78 SR 246 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında Turan K. (24) yönetimindeki 26 LA 343 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sudenaz Ş. (20), Gamze Ş. (26), Beyhan Ş. (44), Zeynep Ş. (10), Esma K. (23) ve Ahmet Ö. (40) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada sürücü Turan K'nin, Kastamonu'da trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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