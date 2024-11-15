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        Karabük'te ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:33
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        Karabük'te ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Barış Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda K.K. idaresindeki 78 AAC 339 plakalı otomobil, M.S. yönetimindeki 06 CKB 703 plakalı ciple çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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