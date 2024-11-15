Karabük'te ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Barış Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda K.K. idaresindeki 78 AAC 339 plakalı otomobil, M.S. yönetimindeki 06 CKB 703 plakalı ciple çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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