Karabük İl Genel Meclisi'nde bütçe görüşmelerine devam edildi

Görüşmeler, Su Kanal Hizmetleri Müdürü Abdullah Hüsam'ın 2024 yılı harcamaları, 2025 yılı bütçe talepleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında yaptığı sunum ile son buldu.

Sözen, toplantıda yaptığı konuşmada, "İlimizde vatandaşlarımızın güven içinde yaşaması için gece gündüz çalışan, başarılı operasyonlar yürüten emniyet teşkilatına İl Genel Meclisimiz adına teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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