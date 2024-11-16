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        Türkiye ve Fas'tan akademisyenler gıda ambalajlarına yenilikçi çözüm geliştiriyor

        Karabük ve Fas Cadi Ayyad üniversitelerinde görevli iki akademisyen, "Gıda Ambalajı Uygulamaları İçin Yeni Biyolojik Olarak Parçalanabilen ve Biyopolimer Bazlı Nanolif Yapılarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:27 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:27
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        Türkiye ve Fas'tan akademisyenler gıda ambalajlarına yenilikçi çözüm geliştiriyor
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        Karabük ve Fas Cadi Ayyad üniversitelerinde görevli iki akademisyen, "Gıda Ambalajı Uygulamaları İçin Yeni Biyolojik Olarak Parçalanabilen ve Biyopolimer Bazlı Nanolif Yapılarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında çalışma başlattı.

        Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK ile Fas Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezince (CNRST) desteklenen proje kapsamında bir araya gelen Dr. Öğr. Üyesi Yasin Akgül ve Prof. Dr. Faissal Aziz, doğada çözünebilen ve gıdaların tazeliğini daha uzun süre koruyabilecek biyopolimer bazlı nanolif yapılar geliştiriyor.

        Üniversitede oluşturulan laboratuvarda çalışan Akgül ve Aziz, ambalajların çevreye zararlı atık bırakmadan biyolojik olarak parçalanabilmesini, aynı zamanda antimikrobiyel ve antioksidan özellikleri sayesinde gıdaların bozulmasının önlenmesini amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akgül, Karabük Üniversitesi ve Cadi Ayyad Üniversitesi ekiplerinin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirdiğini belirterek, "FAS ekibiyle Avrupa Birliği PRIMA projesi üzerinde çalışmalar yürütmekteyiz. Bilimsel faaliyetlerimizle uluslararası dergilerde indeksli 4 makale çalışmasını tamamlamış bulunmaktayız. Daha yüksek kapsamlı projelerle FAS'la üniversitemiz arasındaki işbirliğini büyütmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Aziz de "Bu projenin amacı biyopolimerler ve ajanlar kullanarak aktif biyobozunur gıda ambalajları üretmektir. Şu ana kadar 4’ten fazla akademik yayınımız dergilerde basıldı." ifadesini kullandı.

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