Karabük Üniversitesi ile KARDEMİR Enerji A.Ş. arasında işbirliği toplantısı yapıldı

Karabük Üniversitesi Enerji Çalışma Takımı ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Enerji A.Ş. arasında işbirliği toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, toplantı öncesinde KARDEMİR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ceylan, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Karabük Üniversitesi ve KARDEMİR arasında enerji odaklı işbirliklerinin geliştirilmesi ve bölgeye katma değer sağlayacak projelerin planlanması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Daha sonra Senato Toplantı odasında düzenlenen toplantıda, enerji sektöründeki güncel gelişmeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgedeki uygulama potansiyeli ve üniversite ile sanayi arasında geliştirilebilecek işbirlikleri değerlendirildi. Toplantı ile enerji alanında daha etkin çözümler geliştirmek için yapılabilecek ortak çalışmaların planlanması ve taraflar arasında işbirliğinin artırılması hedeflendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Kırışık, enerji, demir-çelik, yapay zeka ve batarya teknolojileri gibi Türkiye'nin öncelikli ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışma takımları kurduklarını belirtti. Enerji sahasıyla ilgili ortaklık çalışmaları yapmayı ve projeler üretmeyi oldukça önemsediklerini aktaran Kırışık, "Özellikle mühendislik sahasında çalışma takımlarımız var. Bunlardan en önemlisi de enerji çalışma takımımız. Hocalarımız da enerji çalışma takımımızın bir kısmını, sahadaki önemli aktör isimlerimizi oluşturuyor. Aynı zamanda demir çelik çalışma takımımız var. Yapay zeka çalışma takımımız var ve bir de batarya çalışma takımımız var. Dolayısıyla mühendislik sahasında Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanları, bu alanlarda çalışan hocaları birleştiren çalışma takımları kurmuş olduk." ifadesinin kullandı.

KARDEMİR Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ceylan da üniversite-sanayi işbirliğini her platformda desteklediğini kaydetti. KARDEMİR'in bu anlamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ceylan, şunları kaydetti: "Mühendis kökenli hocalarımız açısından laboratuvar niteliğinde adeta. Tabii KARDEMİR'imizle olan köprüyü, üniversitemizle işbirliğini daha da ileri boyutlara taşımamız gerekiyor. Bir şansımız da bu dönemde Prof. Dr. İsmail Demir Hocamızın KARDEMİR'in Yönetim Kurulu Başkanı olması. Bu konulara çok önem veriyor. Geliştirilebilecek çok proje olduğu inancı içinde kendisi de. Bu maksatla buradayız. İnşallah bu bir başlangıç olur. Bundan sonra da daha ileri adımları hep birlikte atmış oluruz."