Karabük'te "mucize bitki" safranın üretimi yaklaşık yüzde 43 arttı

ORHAN KUZU - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen, boya, kozmetik, ilaç ve gıda gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranda bu sene üretim geçen yıla göre yaklaşık yüzde 43 arttı.

Türkiye'deki çeşidi, diğer ülkelerde üretilene göre sertlik, renk ve aroma bakımından farklılık gösteren safran bitkisi, adını verdiği tarihi Safranbolu'da 44 çiftçi tarafından üretiliyor.

Safranbolu ile özdeşleşen ve bir süre önce Avrupa Birliğince coğrafi işaretle tescillenen, ağustosta ekilen bitkinin hasadı sona erdi. Mor ve hoş kokulu çiçekler açan, 15-30 santimetre uzunluğundaki safrandan geçen yıl 35 kilogram ürün elde edilirken, rekolte bu sene ekim alanının 81 dekardan 104 dekara çıkmasıyla 50 kilograma yükseldi. Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabildiği belirtilen safran, kilogramı 450 bin liradan alıcı buluyor.

- "Sezon güzel geçti" Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AA muhabirine, ulusal coğrafi işaret alan ürünlerden biri olan Safranbolu safranının 17 Ocak'ta Türkiye'nin baharat dalında Avrupa Birliğinden coğrafi işaret tescili alan ilk ürün olarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Yavuz, 2023'te iklimsel nedenlerle safran hasadının geç başladığını belirterek, "Bu sene Safranbolu safranı hasadına hem yağış hem sıcaklık değerlerinden dolayı tam zamanında başladık. Sezon güzel geçti. Özellikle safran hasadı programımız hem ilimizden hem il dışından misafirlerimizin katılımıyla coşkulu şekilde yapıldı." dedi.

Üretim bakımından güzel bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti: "Üretim ve rekolte de güzel. Geçmiş yıllarda 30-35 kilogram civarında ürün elde ediliyordu, bu sene 50 kilogramın üzerinde. Önümüzdeki yıllarda Safranbolu safranının yanına yeni ürünler ekleyerek Karabük'ümüzün gelişmesi, kırsal kesimden ve tarımdan gelir elde etmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor."