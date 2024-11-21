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        Karabük Üniversitesi yerli ve milli üretime katkı için yenilikçi üretim teknikleri geliştirecek

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eskipazar Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Emre Turan'ın hazırladığı proje TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:10 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:10
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        Karabük Üniversitesi yerli ve milli üretime katkı için yenilikçi üretim teknikleri geliştirecek
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        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eskipazar Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Emre Turan'ın hazırladığı proje TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Alüminyum Matrisli Nano Kompozitlerin Üretilmesi ve Alaşımın Yüksek Sıcaklık Performanslarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında yenilikçi üretim teknikleri geliştirilecek.

        Çalışma, özellikle otomotiv, havacılık ve savunma sanayi gibi yüksek sıcaklık dayanımı gerektiren sektörlerde kullanılan malzemelerin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacak.

        TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında kabul edilen projeyle, malzeme bilimi ve mühendisliği alanında yenilikçi yaklaşımlar sunularak yerli ve milli üretim süreçlerine destek verilmesi amaçlanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Turan, projenin 2 temel hedefinin olduğunu belirterek, bunlardan birincisinin homojen iç yapıya sahip, kusursuz, nano takviyelerin dahil edilerek alüminyum matrisli kompozitlerin üretilmesi olduğunu bildirdi.

        Diğer hedeflerinin ise mevcut ticari alüminyum alaşımlarının yüksek sıcaklık dayanımlarının kompozit haline getirilmesi olduğuna işaret eden Turan, "Birinci hedefimiz kapsamında inovatif bir yaklaşımla kendi üretim yöntemimizi geliştirdik. Literatürde ilk kez denenecek olan bu üretim yöntemiyle hem düşük hem yüksek oranlarda nano takviyeli kompozit malzemelerin üretimi mümkün olacak. Aslında bu yöntem hem toz metalürjisi hem de infiltrasyon döküm sisteminin kombinasyonundan oluşmaktadır." ifadesini kullandı.

        Ticari alüminyum alaşımlarının yüksek sıcaklık dayanımının artırılmasını amaçladıklarını aktaran Turan, bu gelişmenin otomotiv ve havacılık gibi sektörlerde büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

        Turan, projeyle sanayi odaklı ticari üretime yönelik önemli adımlar atılacağını vurgulayarak, "Projenin kısa vadede hayata geçmesi, ilk kez deneyeceğimiz bu üretim sisteminin başarılı olunması durumunda, bizim orta vadedeki hedeflerimize bir ışık tutacaktır. Proje bitimini takiben, direkt sanayiye odaklı ticari kompozit üretimi gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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