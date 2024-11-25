Karabük'te kar yağışı etkili oluyor

Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

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