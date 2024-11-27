Karabük'te amatör maç sonrası gerginlik yaşandı

Safranbolu İlçe Stadı'nda yapılan maçtan ev sahibi ekip 1-0 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle saha içinde ve tribünde tartışma çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.