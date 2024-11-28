Karabük'te kar nedeniyle kapanan 274 köy yolu ulaşıma açıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından kapanan 274 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

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