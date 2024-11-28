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        Karabük'te Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı

        Karabük'te Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 09:22 Güncelleme: 28.11.2024 - 09:26
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        Karabük'te Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları yapıldı
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        Karabük'te Okul Sporları Genç Kızlar Hentbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan final maçlarında Ovacık Spor Lisesi, il birinciliğini kazandı.

        Yahya Kemal Beyatlı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Necip Fazıl Kısakürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Safranbolu Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise dördüncü oldu.

        Dereceye giren takımlara ödüllerini Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ovacık Belediye Başkanı Ahmet Şahin ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Serdar Ali Osman Sevim takdim etti.

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