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        Karabük'te karla kaplı arazide dolaşan 3 karaca görüntülendi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde karla kaplı arazide dolaşan 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:19
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        Karabük'te karla kaplı arazide dolaşan 3 karaca görüntülendi
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde karla kaplı arazide dolaşan 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kara yolunda aracıyla ilerleyen bir kişi, karla kaplı arazide 3 karaca olduğunu fark etti.

        O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kayıtlarda karla kaplı arazide dolaşan karacaların bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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