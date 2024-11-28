Karabük'te karla kaplı arazide dolaşan 3 karaca görüntülendi
Karabük'ün Eflani ilçesinde karla kaplı arazide dolaşan 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Eflani ilçesinde karla kaplı arazide dolaşan 3 karaca, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kara yolunda aracıyla ilerleyen bir kişi, karla kaplı arazide 3 karaca olduğunu fark etti.
O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kayıtlarda karla kaplı arazide dolaşan karacaların bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.
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