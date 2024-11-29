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        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun 14 Aralık'ta açılması planlanıyor

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon yeterli kar olması halinde 14 Aralık'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 12:42 Güncelleme: 29.11.2024 - 12:47
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        Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun 14 Aralık'ta açılması planlanıyor
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        Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde sezon yeterli kar olması halinde 14 Aralık'ta başlayacak.

        Kayak merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, merkezin kış mevsiminin keyfini çıkarmak isteyen ziyaretçiler için hafta sonu gezi amaçlı açık olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "14 Aralık itibarıyla kar durumuna göre tüm pistler ve mekanik cihazlar hizmete açılacak, kayak ve snowboardseverler için dolu dolu bir sezon başlayacaktır." ifadesine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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