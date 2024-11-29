Karabük'te Gabonlu üniversite öğrencisini öldürmekle suçlanan sanık hakkında mütalaa açıklandı

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu.

Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 6. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık D.A. ise cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tanık olarak dinlenilmesi talep edilen ancak ulaşılamayan Ibouanga'nın arkadaşı Cedric Junior Aboghe Nguema'nın 2 Temmuz 2023'te yurt dışına çıktığının tespit edilmesi üzerine mahkeme heyeti, bu talepten vazgeçti. Ibouanga'nın babası müşteki Guy Serge Ibouanga, Nguema ile kızı arasında abi kardeş ilişkisi olduğunu söyledi.

Nguema'nın Karabük'e kızından önce geldiğini anlatan Ibouanga, "Kızım Cedric hakkında olumsuz beyanda bulunmadı. Kızım 17 yaşında olduğu için onun adına hesap açamadık ve para transferini onun üzerinden yapıyorduk. Cedric ev bulması konusunda kızıma yardımcı oldu. Türkiye'den gitmesi şüphe uyandırıyor. Karabük Üniversitesindeki kaydını sonlandırmadan Türkiye'den gitmesinden hepimiz etkilendik ve durumdan şüphe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Sanık D.A. ise üstüne atılı suçlamaları reddetti. Ibouanga'yı tanımadığını savunan D.A, "Taciz etmedim. Hastaneye götürmek istiyordum. Benzinliği geçtim, arabadan indi. Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Beraatimi istiyorum." dedi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "olası kastla adam öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Öte yandan, aralarında duruşmayı takip eden avukatların da bulunduğu grup, adliye önünde basın açıklaması yaptı. Müşteki anne Jessica Santda Makemba Panga, kalbinin yaralı olduğunu söyleyerek, "Biliyorum ki kızım Dina aptal biri değildi. Kızım, bodrum katından kaçarak yardım isteyecek kadar bir arabaya girmişse ve aynı arabadan ondan sonra canhıraş çıkması gerekiyorsa demek ki orada bir saldırıya uğradı. Sanık, bundan sorumludur ve ceza almasını istiyorum." diye konuştu.

- Olay Karabük'e bağlı Yeşilköy yakınlarındaki hatta, 26 Mart 2023'te seyir halinde olan trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişiyi hareketsiz görünce durumu yetkililere bildirmişti. Ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 17 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.