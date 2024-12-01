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        UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden yerli ve yabanı ziyaretçiler, tarihi ve kültürel dokuya sahip Osmanlı kasabasında keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 01.12.2024 - 15:08
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        UNESCO kenti Safranbolu'da hafta sonu yoğunluğu
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        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden yerli ve yabanı ziyaretçiler, tarihi ve kültürel dokuya sahip Osmanlı kasabasında keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

        Hafta sonu tatilinde ilçeye günübirlik gelen veya konaklayan turistler, Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi çarşıyı gezdi.

        Ziyaretçiler, yokuşların çokluğu ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle uzun süren gezintilerinin ardından Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarasını seyrederek yorgunluklarını attı.

        İstanbul'dan gelen Hidayet Kaya, AA muhabirine, ilk defa geldiği ilçeyi çok beğendiğini belirterek, "Güzel manzarası var. Gerçekten çok şahane. Açıkçası tarihi yapılar çok hoşumuza gitti." dedi.

        Kırklareli'den gelen Sudenaz Sargın da Safranbolu'yu çok beğendiğini dile getirdi.

        Alp Eren Ertan da ilçeye ilk kez geldiğini, Tarihi Çarşı'yı gezdiğini ve çok beğendiğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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