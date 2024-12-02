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        Karabük'te özel çocuklar off-road araçlarıyla gezdi

        Karabük'te özel gereksinimli çocuklar, off-road araçlarıyla gezinti yapmanın heyecanını yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 14:42 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:42
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        Karabük'te özel çocuklar off-road araçlarıyla gezdi
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        Karabük'te özel gereksinimli çocuklar, off-road araçlarıyla gezinti yapmanın heyecanını yaşadı.

        Safranbolu Yardoff Off-Road Kulübünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda off-road araçlarına bindirilen özel çocuklar, şehirde ve ormanlık alanda gezinti yaptı.

        Kulüp üyeleriyle ormanda gün boyu şarkılar söyleyip eğlenen çocuklara çeşitli ikramlar da verildi.

        Kulüp Başkanı Mehmet Tunç, yaptığı açıklamada, rehabilitasyon merkezi öğrencileriyle farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirterek, güzel bir gün olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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