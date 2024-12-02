Karabük'te özel çocuklar off-road araçlarıyla gezdi

Karabük'te özel gereksinimli çocuklar, off-road araçlarıyla gezinti yapmanın heyecanını yaşadı.

Safranbolu Yardoff Off-Road Kulübünce 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda off-road araçlarına bindirilen özel çocuklar, şehirde ve ormanlık alanda gezinti yaptı.