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        Karabük'te bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 19:21 Güncelleme: 03.12.2024 - 19:40
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        Karabük'te bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi'nde K.S. ile E.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda E.T. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan E.T, ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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