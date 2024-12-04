Karabük'te sis etkili oldu
Karabük kent merkezinde sis etkili oldu.
Karabük kent merkezinde sis etkili oldu.
Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
Kent merkezindeki yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.
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