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        Karabük'te sis etkili oldu

        Karabük kent merkezinde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:35
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        Karabük'te sis etkili oldu
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        Karabük kent merkezinde sis etkili oldu.

        Sürücüler, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahta dikkatli ilerledi.

        Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Kent merkezindeki yapılar da sisin etkisiyle adeta gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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