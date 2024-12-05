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        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı

        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 23:18 Güncelleme: 05.12.2024 - 23:23
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        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.Y.D. (17) idaresindeki 34 FUV 900 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Lala Mustafa Paşa Caddesi'nde önce bir evin bahçe duvarına ardından beton elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile B.E.K. (16) ve E.T.Ç. (15) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ile B.E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kaza, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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