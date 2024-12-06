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        Karabük'te minibüsün çarptığı yaya yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:09
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        Karabük'te minibüsün çarptığı yaya yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsün çarptığı yaya yaralandı.

        Yenimahalle Sadri Artunç Caddesi'nde A.D. idaresindeki 78 M 6030 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan N.K'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan N.K, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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