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        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi

        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:59
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        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi
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        Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

        Fikret O. idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Mescitli Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan ve yaklaşık 50 metre sonra duran kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engelledi.

        Kazada, sürücü ile yanındaki Mert Cihan S. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kamyonetten çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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