Karabük'te şarampole devrilen kamyonetin çaya düşmesini ağaçlar engelledi

Kamyonetten çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Fikret O. idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Mescitli Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan ve yaklaşık 50 metre sonra duran kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engelledi.

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